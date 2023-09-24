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التعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:54 ص
التعليم تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، أعلنت الوزارة عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2024/2023، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
 
وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.
 
ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/elearningenterypage/
 
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (1)
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (1)

إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (2)
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (2)

إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (3)
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (3)

إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (4)
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (4)

إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (5)
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (5)

إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (6)
إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للطلاب على مواقع الوزارة (6)

 


التربية والتعليم

إتاحة المواد الرقمية على موقع الوزارة

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