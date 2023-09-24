تعليم القاهرة: تفعيل لائحة الانضباط المدرسى لخلق بيئة مدرسية آمنة

كتب سيد الخلفاوى

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أنه يتم الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى داخل الإدارات التعليمية وتوزيعها داخل المدارس، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وانطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق لائحة النظام والإنضباط المدرسى لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى

وأوضح مدير المديرية، أن لائحة النظام والإنضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة تستهدف تحقيق الإنضباط الذاتى للطالب داخل وخارج المدرسة.

و أشار " مدير المديرية " إلى القرار الوزارى بشأن لائحة الإنضباط المدرسى وتعميمها على الإدارات التعليمية لتطبيقها فى العام الدراسى الجديد حيث يعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسى فعال مسئولبة كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وواجبات ومسئوليات الأخصائى النفسى و الأجتماعى وواجبات ومسئوليات المعلمين فضلا عن حقوق الطلاب وأولياء الآمور.

ووجه بتعليق اللائحة فى مكان ظاهر بالمدارس وتضع نسخة داخل كل مكتبة بالمدارس، كما توضع نسخة داخل كل الإدارات التعليمية، ويتم التنبيه على أخصائي الصحافة أن يشار إلى اللائحة بصفة يومية أثناء طابور الصباح، كما يتم نشر لافتات داخل المدارس والفصول لتوعية الطلبة بإحترام المعلم ولتحقيق بيئة تعليمية آمنة داخل المدارس .

كما تابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتجهيز الفصول إستعداداً للعام الدراسى الجديد وتجهيز جداول المتابعة وأيضاً تجهيز جداول الحصص الدراسية فى جميع المواد .

وأكد " موسي " أن مديرى الإدارات التعليمية شركاء فى تطوير العملية التعليمية لافتاً إلى أن العمل داخل المدرسة هو عمل مؤسسى يرتبط بالتعاون بين المدرسة ومديري الإدارات التعليمية من جهة وبين جهات الوزارة من جهة أخرى ، وبجب أن نعمل جميعاً على إنضباط العملية التعليمية و التجهيز للعام الدراسى الجديد 2024/2023، وأن الإنضباط فى المدارس يمثل أولولية مهمة ينبغى أن تسير بشكل متواز جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى.