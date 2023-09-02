إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من سبتمبر

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول الرئيسى بالسادس من أكتوبر، مشددة على أن العمل داخل الكنترولات يتم وفق مراحل متعددة سواء ما يتعلق منها بمراجعة النتيجة أو الرصد والتجميع.

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع الحالى، ويتيح "اليوم السابع" للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.