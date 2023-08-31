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موعد إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:00 ص
موعد إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال أيام قليلة لمنح الطلاب الناجحين بنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني فرصة تنسيق القبول بالجامعات، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم إعلان النتيجة فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة، مضيفة أن الأعداد قليلة ومن ثم العمل ينتهى بشكل سريع مع الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.
 
وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجه الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول المركزى بالسادس من أكتوبر.
 
وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع المقبل، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.
 
وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتح اليوم السابع الاستعلام على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.
 

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني

نتيجة الدور الثاني للثانويه العامه 2023

الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني 2023

اخبار مصر



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