الطائفة الإنجيلية: نصلى من أجل المغرب وليبيا ليعزى الله أسر الضحايا ويشفى المصابين

كتب: محمد الأحمدى

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر إعداد قادة الشباب من 15 - 20 سنة فى بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر"أجابيه"، اليوم الخميس، بحضور أكثر من 800 شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الموتمر حتى ظهر السبت المقبل، بمشاركة عدد من أبرز الخبراء فى مجال القيادة من الولايات المتحدة الأمريكية ، ومشاركة القس طوني جورج.

وخلال افتتاح اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية حن حزنه الكبير لما حدث في المغرب وليبيا وقال: "نصلي اليوم من أجل المملكة المغربية وليبيا أن يعزي الله قلوب أسر الضحايا ويشفي المصابين ويحفظ العالم"، مضيفًا "إن غدر الطبيعة قاسٍ ولكن نؤمن بتدخل الله ورحمته، كما نقدّر المجهود المصري الكبير في دعم أشقائنا فى ليبيا".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته للشباب الإنجيلي: "اليأس ليس له مكان في الإيمان المسيحي، وفى رحلة خدمتكم لا للانتقام، وتعلموا جيدًا الحكمة والتواضع فى التعامل مع الآخرين، وكونوا مبدعين في وقت الأزمة، لمواجهة الشر بالخير دائمًا".



جانب من المشاركين



المشاركون فى المؤتمر



الدكتور أندريه زكى