رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج دفعة جديدة من كلية "كورنر ستون" للعلوم اللاهوتية

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية، التابعة لمجمع كنائس النعمة الأول، أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس جمال عبد المسيح، رئيس مجمع كنائس النعمة الأول بمصر، والدكتور القس أشرف وسيلي، رئيس كلية كورنرستون، والدكتور باسم صبحي، المدير الأكاديمي للكلية، والقس عادل زخاري، المدير الإداري للكلية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الخريجين الجدد، متمنياً للجميع كل التوفيق في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، وقال رئيس الإنجيلية: "دور التعليم اللاهوتي هو مساندة رسالة الكنيسة الأساسية وفهم خبرة الحضور الالهي المتجدد دائما، وأضاف زكي:"نسعى إلى بناء الكنيسة من خلال خادم قادر على توصيل كلمة الله بقوة، ويمتلك خبرة روحية حقيقية واختبار حقيقي، يجعله يبحر إلى أعماق النص".

يذكر أن كلية كورنر ستون تسعى لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية، ولتخريج دفعات من الرعاة المؤهلين للعمل بالكنيسة المحلية، وإعداد قادة مؤهلين ومدربين لمجالات الخدمة المختلفة.



الخريجين



الدكتور أندريه زكى



جانب من الحفل



جانب من حفل التخرج