اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارت.. الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارت.. الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا وزارة الهجرة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا

شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد الدعوة لزيارة بغداد

هيئة الرعاية الصحية: التمريض شريك أساسى فى نجاح النظام الصحى المصرى

وزيرة التضامن: تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال من خلال 252 مكتب مراقبة

وزير التموين: دعم الخبز والسلع التموينية بـ127 مليار جنيه وغلق المخابز المخالفة

"جودة التعليم" تشترط مساحة متر لكل متعلم لاعتماد المدارس

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة على بعض الخطوط.. اعرف المواعيد

الخط الثالث للمترو يطلب موظفى أمن إدارى استعدادا لتشغيل 6 محطات جديدة

 


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جامعه القاهره

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