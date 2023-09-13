حصاد الوزارت.. الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا

شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد الدعوة لزيارة بغداد

هيئة الرعاية الصحية: التمريض شريك أساسى فى نجاح النظام الصحى المصرى

وزيرة التضامن: تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال من خلال 252 مكتب مراقبة