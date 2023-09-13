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الخط الثالث للمترو يطلب موظفى أمن إدارى استعدادا لتشغيل 6 محطات جديدة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:40 ص
الخط الثالث للمترو يطلب موظفى أمن إدارى استعدادا لتشغيل 6 محطات جديدة مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد وزارة النقل، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، ومن بين الاستعدادات توظيف أشخاص جدد ضمن مهام تشغيل المحطات، حيث أعلن الخط الثالث عن وظائف أمن إدارى بمحطات "السودان - امبابة - البوهى - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج ".

وتشمل الوظائف الجديدة بالمحطات "تأمين طبى واجتماعى - تأمين شامل على الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجانًا - زيادة سنوية "، وذلك براتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل فى الإسبوع، ويتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 "، ومن شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة- إجادة القراءة والكتابة ".

ومن المقرر أن تعمل محطات المترو الجديدة فى أكتوبر القادم، حيث تم التشغيل التجريبى بدون جمهور منذ فترة، ويتم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للافتتاح والتشغيل بجمهور.

ويمتد الجزء الثانى بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

 
وظائف المترو
وظائف المترو

 


وظائف

وظائف المترو

وظائف بمحطات المترو

المترو

المترو الجديد

محطات المترو الجديدة



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