اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد الدعوة لزيارة بغداد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:22 م
شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء العراقي ويجدد الدعوة لزيارة بغداد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مكالمة هاتفية من محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، للاطمئنان على فضيلته، وتجديد الدعوة لزيارة العراق، وبحْثِ آخر المستجدات والجهود للتعاون في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.
 
وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لرئيس الوزراء العراقي والشعب العراقي، داعيًا المولى عز وجل أن يُنعم على العراق بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يوفِّق حكماء هذا البلد العربي الأصيل لما فيه خير العراق وازدهاره ونهضته، مؤكدًا فضيلته حرصه وتطلعه لزيارة العراق في القريب العاجل بإذن الله.

العراق

شيخ الازهر

النجف

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة