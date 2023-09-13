اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء يشارك فى اجتماع برنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الأفريقى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:18 م
رئيس هيئة الدواء يشارك فى اجتماع برنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الأفريقى الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب – وليد عبد السلام

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شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيا، في الاجتماع التوجيهي لبرنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الافريقي، بمشاركة مدير عام هيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وكذلك رؤساء الهيئات الرقابية على الدواء في غانا، نيجريا، إثيوبيا، كينيا، الكونغو، السنغال، رواندا، وعدد من قادة الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويهدف برنامج مراقبة السلامة الذكية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-3S) لتعزيز مراقبة مأمونية المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة الأفريقية، وكذا مناقشة التعاون بين الدول الأفريقية الأعضاء بالبرنامج للوصول لأهدافها المنشودة، من خلال تحسين التكنولوجيا المستخدمة لمتابعة أنشطة اليقظة الدوائية بالقارة الأفريقية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق وتعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية لتبادل واكتساب الخبرات، وتهيئة مناخ داعم يشجع على توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية داخل الأسواق الإفريقية، ومواكبة أحدث التجارب والمرجعيات العالمية.


هيئة الدواء المصرية

الدواء

برنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الأفريقي



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