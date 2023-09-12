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لجنة مكافحة كورونا: رصد عدد قليل لمتحور إيريس بمصر وعلاجه بالبروتوكول

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:00 م
لجنة مكافحة كورونا: رصد عدد قليل لمتحور إيريس بمصر وعلاجه بالبروتوكول دكتورة جيهان العسال
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن أحدث تحورات كورونا هي سلالات بيرولا وEG.5، وهو ما يطلق عليه "إيريس"، وقد تم رصد عدد من حالات "إيريس" البسيطة في مصر.

وقالت، إن الأعراض بسيطة وكلها حالات لم تؤد لدخول المستشفى، مضيفة، أنه يجب علينا اتباع الطرق الوقائية، وإذا أصيب شخص بالفيروس عليه أن يعزل نفسه في المنزل لتجنب عدوى الآخرين، موضحا، إن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحتقان بالحلق، وكحة وضيق بسيط بالتنفس، ولكن بصورة بسيطة.

وولفتت إلى أن علاج الحالات من خلال آخر بروتوكول لعلاج كورونا، موضحة أن العلاج هو نفس علاج فيروس كورونا التقليدي، الذى يطبق حاليا، واستراتيجيات العلاج الأخيرة هي الموجودة حاليا.

وتنصح بالتطعيمات وخاصة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، وأصحاب المناعة الضعيفة، وأى شخص لديه أعراض إصابة يظل في المنزل حتى لا يعدى الآخرين.

وقالت، إن الفئات المستهدفة لتلقى لقاح كورونا هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من عوامل خطورة عالية.

وأشارت الدكتورة جيهان العسال، إلى أنه تم عقد جلسة عن زمالة الأمراض الصدرية بالمؤتمر العالمى للسكان، برئاسة الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حيث تناولت الجلسة الجديد في علاج الالتهاب الرئوي سواء في المستشفيات، أو المصاحب لأجهزة التنفس الصناعى، أو الالتهاب الرئوي الفطرى وعلاج السدة الرئوية والإقلاع عن التدخين.

جاء ذلك خلال مؤتمر العالمى للسكان والتنمية والذى اختتم أعماله وزير الصحة والسكان مؤخرا بالقاهرة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش المؤتمر خلال جلساته 33 تخصصا وكل ما يهم المواطن المصرى.

 


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