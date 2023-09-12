"FDA" توافق على لقاحات جديدة متطورة تواجه السلالات المتحورة من كورونا

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على لقاحات جديدة متطورة لفيروس كورونا من شركة فايزر، وموديرنا التي تستهدف سلالة أوميكرون المنتشرة حاليا، مما يمهد الطريق لإطلاق حملة تطعيم الخريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع .

ولا تزال الجرعة الثالثة، التي صنعتها شركة نوفافاكس (NVAX.O) ، قيد المراجعة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، وقالت نوفافاكس، إنها لا تتوقع أن يتم ترخيص لقاحها في الولايات المتحدة قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الثلاثاء، للتوصية بمن يجب أن يتلقى اللقاحات المحدثة .

وقالت شركتا فايزر وموديرنا، إن لقاحاتهما المحدثة، التي تستهدف النوع الفرعي XBB.1.5 من الفيروس، من المتوقع أن تكون متاحة لمعظم الأشخاص في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، لقد وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على تلك اللقاحات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، ووافقت على استخدامها في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 11 عامًا.

وقال الدكتور بيتر ماركس، كبير العلماء في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، في بيان: "يمكن للجمهور التأكد من أن هذه اللقاحات المحدثة قد استوفت المعايير العلمية الصارمة للوكالة فيما يتعلق بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع، مضيفا،"نحن نشجع بشدة أولئك المؤهلين على التفكير في الحصول على التطعيم."

ومن المفترض أن يؤدي تأييد مديرة مركز السيطرة على الأمراض ماندي كوهين، المتوقع في الأيام المقبلة، إلى تمهيد الطريق أمام اللقاحات الجديدة. وقالت كوهين، إنها تتوقع طرح الجرعات شهر سبتمبر الجارى.

ويأتي ترخيص هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بعد ارتفاع الحالات أواخر الصيف في الوقت الذي بدأ فيه البديل EG.5 الجديد من اوميكرون Omicron الملقب بـ" ايريس" في الانتشار بسرعة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وقد أثار العلماء أيضًا مخاوف بشأن الطفرات الفرعية BA.2.86 شديدة التحور والتي تم اكتشافها في العديد من البلدان.

وقالت شركتا فايزر وموديرنا الأسبوع الماضي إن لقاحاتهما المحدثة كورونا ولدت استجابات قوية في الاختبار ضد سلالة BA.2.86 .

وقال جون جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس، في مقابلة، إن نوفافاكس لا تزال تعمل على معرفة مدى فعالية لقاحها ضد البديل الفرعي، مضيفا، إن نوفافاكس تتوقع ترخيص الولايات المتحدة للقاحها على قريبا.

وأضاف جاكوبس، إن الشركة أنتجت عشرات الملايين من الجرعات من لقاحها الجديد ووقعت عقوداً للتوزيع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

لا تزال الشركة تخطط للعرض في اجتماع اليوم الثلاثاء لمستشاري مركز السيطرة على الأمراض ولا تعتقد أن هناك حاجة إلى اجتماع إضافي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتوقيع على لقاحها بمجرد الموافقة عليه، ويعتمد لقاح نوفافاكس القائم على البروتين على تقنية أقدم من لقاح الحمض النووي الريبي المرسالmRNA ، الذي تم استخدامه لعقود من الزمن لمكافحة الأمراض.

وقال جيسي جودمان، الأستاذ في جامعة جورج تاون وكبير العلماء السابق في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية: "سيكون من الجيد الحصول على موافقة كاملة عليه (جرعة نوفافاكس)، لكن من الواضح أن هذا يتطلب أن تقرر الهيئة الأمريكية إن البيانات تدعمه.

وقال موقع وكالة رويترز، لقد أنهت حكومة الولايات المتحدة إعلان الطوارئ للصحة العامة بسبب فيروس كورونا في مايو وسلمت مسؤولية التطعيمات إلى القطاع الخاص، ومنذ ذلك الحين انخفض الطلب على اللقاح بشكل حاد .

وأضاف، ستظل لقاحات كورونا مجانية لمعظم الأمريكيين الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي، وقالت الحكومة الأمريكية، إنها تعمل على برنامج لتوفير اللقاحات مجانا للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين.