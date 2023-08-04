أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا وطقس ساخن بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد السبت ، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

وزير خارجية الدنمارك لـ"شكرى": ندرس استصدار قوانين تمنع حرق المصحف مجددًا

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة ، من لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك، حيث تناول الاتصال الحوادث المكرَّرة لحرق وتدنيس المصحف الشريف وما تمثله من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان، وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات.

وأوضح "أبو زيد"، أن وزير خارجية الدنمارك أعرب فى بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك، مؤكداً أن هذه التصرفات غير المسئولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك، وأن حكومته تدرس حالياً اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة، كما أكد وزير خارجية الدنمارك على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.

الأهلى يعين خالد بيبو مديرًا للكرة للفريق الأول ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

قرر النادي الأهلي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول، بعد توجيه الشكر لمدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ.

وأكد النادى الأهلى أن الاختيار وقع على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

كما قرر النادى الأهلى تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى العاصمة الهندية نيودلهى

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولي رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك في إطار استراتيجية مصرللطيران التي تهدف إلي زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الأسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نمواً في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران، صرح بذلك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد زكريا، أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

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الأرصاد" تعلن ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة يبدأ من غدٍ السبت

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غدا السبت ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وقف تحليق رحلات البالون غرب الأقصر نتيجة تقلبات الطقس وشدة الرياح اليوم

ألغت سلطة الطيران المدنى غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة تقلبات الطقس وسرعة الرياح صباحًا، حيث قرر مسئولو السلطة وقف خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربى لشدة الرياح تجاه الشرق وتقلبات الطقس وقت التحليق صباحًا لحماية السائحين والعاملين بالبالون.

ومن جانبه قال أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، إنه نتيجة التقلبات الجوية وشدة الرياح صباحًا باتجاه الشرق، تم إلغاء رحلات البالون حيث إنه فى تلك الحالات يتم صدور قرار بمنع تحليق الرحلات لحماية السائحين من انحراف البالونات بعيدًا عن مسارها المحدد، موضحًا إنه تقدم شركات البالون الطائر بالأقصر دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، وتساهم تلك الرحلات فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

وزير الإسكان: إنشاء 250 ألف وحدة لسكان المناطق غير الآمنة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة، حيث اقتحمت الدولة المصرية، وبدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الملف الشائك والمستمر منذ عقود.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة ما تم تحقيقه للقضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

قطع المياه عن مناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل لمدة 4 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الربط الدائم لخط مياه الشرب المغذى لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالى الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى.

ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه لمدة 4 ساعات تبدأ فى الثانية عشر منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الرابعة فجر يوم السبت الموافق 5/8/2023 لتمكين جهاز مدينة 6 أكتوبر وبالتنسيق مع الشركة المنفذة من إتمام الأعمال المشار اليها.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه إنجاز الأعمال خلال التوقيتات المحددة لضخ المياه بصورتها الطبيعية،للمناطق المتأثرة.