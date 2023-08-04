اليوم السابع
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خريطة قطع الكهرباء فى مدينة الحوامدية بالجيزة.. بالأماكن والمواعيد

الجمعة، 04 أغسطس 2023 02:00 ص
خريطة قطع الكهرباء فى مدينة الحوامدية بالجيزة.. بالأماكن والمواعيد خريطة قطع الكهرباء فى مدينة الحوامدية
كتبت – مرام محمد

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يوضح "اليوم السابع" توقيتات فصل التيار الكهربائى عن مناطق مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

مجموعة 1: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12ظهرا حتى الساعة 1م

-الحوامدية منطقة السهران وجسر المنوات بشارع الساحة.

-الحوامدية شارع الساحة ومنى الأمير.

مجموعة 2: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-الحوامدية أم خنان قبلي وعرب شلهوب.

-الحوامدية عرب النعام.

-الحوامدية العزبة الشرقية بجوار طراد النيل.

مجموعة 3: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م

-الحوامدية منطقة سوق الخميس.

-الحوامدية شارع الجمهورية.

-الحوامدية غرب وشارع الجمهورية.

-الحوامدية الشيخ عتمان.

مجموعة 4: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-الحوامدية الموقف.

-الحوامدية طريق 11.

مجموعة 5: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

-الحوامدية منطقة شارع أبو صير.

-الحوامدية شارع جسر المنوات.

مجموعة 6: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م

-مدينة الحوامدية شارع المركز الطبي.

مجموعة 11: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-الحوامدية الشيخ عتمان شارع طراد النيل.

مجموعة 12: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل.

-الحوامدية مساكن سوق الخميس.


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