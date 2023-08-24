أخبار مصر.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد عياد نائبًا عامًا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعاين لجان التصويت لبيان صلاحيتها الإنشائية والفنية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، أنها تقوم حاليا بمعاينة جميع اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية للتأكد من سلامتها الإنشائية والفنية لاستقبال الناخبين للأدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية، مشيرا إلى الانتهاء فعليا من التصور النهائي للجدول الزمنى للسباق الرئاسي والذى سيعلن عنه في مؤتمر صحفي عالمي قريبا جدا، ولكن عقب التأكد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية.

البيان الختامى لبريكس: قررنا دعوة مصر ودول أخرى للحصول على عضوية المجموعة

قررت القمة الـ 15 لمجموعة بريكس دعوة جمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملى العضوية فى مجموعة البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الـ15 بريكس اليوم والذي نشر على الموقع الرسمي لرئاسة البريكس.

وقال البيان الختامي للقمة الـ15 لمجموعة بريكس "لقد كلفنا أيضا وزراء خارجيتنا بمواصلة تطوير نموذج الدولة الشريكة لمجموعة البريكس وقائمة الدول الشريكة المحتملة وتقديم تقريرعنها بحلول القمة القادمة".

وأشار البيان إلى أن البرازيل وروسيا والهند والصين تشيد برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس 2023، وتعرب عن امتنانها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا لعقد القمة ال 15 لبريكس.

وأكد أن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا تقدم دعمها الكامل لروسيا في رئاستها لمجموعة البريكس عام 2024 وعقد القمة ال16 لبريكس في مدينة كازان بروسيا.

طقس حار غدا بالقاهرة والعظمى 33 درجة.. واضطراب الملاحة فى البحر الأحمر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء قد تكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس فى القاهرة الأحد المقبل

قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى ولمدة أسبوع يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.

ومن المنتظر أن يتم فتح صفحة التحويلات على موقع المديرية يوم الأحد القادم مرة أخرى ولمدة أسبوع يبدأ من يوم، من الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023.

التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان

تمكن فريق الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نشرت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من صور الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2023 بشأن إنهاء موسم توريد القمح 2023 وغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم 21 أغسطس

كما تضمن القرار بأن يتم سحب واستخدام الاقماح المحلية موسم 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني طبقا لنسب الخلط المقررة .

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد " والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 .

وزير العدل يعرض على الرئيس السيسى ترشيحات منصب النائب العام وفق الدستور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

سعر جرام الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس مستهل تعاملات الصباح التي تسجل 2290 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1920 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.