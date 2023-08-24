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صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة دور ثان

الخميس، 24 أغسطس 2023 09:34 ص
صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة دور ثان امتحانات الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من صور الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

 

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.

 

وأكدت الوزارة أن الكنترولات تعمل على تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان أولا بأول، مشددة على أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى، وستتم مراعاة الطلاب في التصحيح حتى يحصل كل طالب على حق كاملا مع تطبيق قواعد التصحيح وتقدير الدرجات، مضيفة أن الطالب الذى رسب في مادة وأدى الامتحان فيها بالدور الثانى يحصل على 50% من درجة النجاح فقط.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان اللغه الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة



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