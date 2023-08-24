وزارة التموين تتعاقد اليوم على شراء زيت طعام محلى لتعزيز المخزون الاستراتيجى

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة الجديدة رقم 6 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار 1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجى، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.