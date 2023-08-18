حصاد الوزارات.. وزير الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 20 مليون خدمة مجانية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 20 مليون خدمة مجانية خلال 54 يوما