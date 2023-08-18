حصاد الوزارات.. وزير الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 20 مليون خدمة مجانية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 20 مليون خدمة مجانية خلال 54 يوما
وزير الصحة: مصر بذلت جهودًا كبيرة للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة
معاون وزير الزراعة: الدولة نفذت مشروعات كان لها آثار واضحة فى مواجهة التحديات
التعليم العالى: مد التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد حتى مساء الأحد
تنسيق المرحلة الثانية.. غدًا آخر موعد للتسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى
الزراعة: مشروع الصوب وفر لمصر المحاصيل فى فترات أزمات عاشها العالم
انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان غدا بمادتى اللغة العربية والدين
وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة
الأعلى للجامعات يناقش رؤية جديدة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية
"أسنان القاهرة" تواصل زيارات المشروعات القومية.. والعميد يصطحب الطلاب للجلالة
وزيرة البيئة تلتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28
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