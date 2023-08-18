مديرية العمل بجنوب سيناء: تشغيل 17 ألفاً و803 أشخاص منهم 509 من ذوي الهمم

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة أن مديرية عمل جنوب سيناء رصدت في "إنفوجراف"،ما تحقق من تقدم في ملفات العمل داخل المحافظة ،وأجرت مُقارنة بالأرقام من واقع بيانات المديرية لعام 2014 وما بعدها،وحتى الأن،خاصة معدلات التشغيل،والتدريب المهني، ودعم العمالة غير المنتظمة،ودمج ذوي الهمم فى سوق العمل، والوقوف بجانب العمال وقت أزمة كورونا، وكذلك حصيلة تصاريح عمل الأجانب داخل تلك المحافظة السياحية.

جاء فى تقرير "الوزارة" أن هذا التقدم الذي يتحقق على أرض جنوب سيناء،يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإستمرار وتكثيف الجهود ومشاركة الجميع في تنفيذ خطط التنمية على" أرض الفيروز "، ومع تكليفات وزير العمل حسن شحاتة لمديرية العمل، خلال جولاته في جنوب سيناء،منتصف شهر ديسمبر الماضي،بصحبته محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وافتتاحه ملتقى توظيف، ودورة تدريب مهني، وزيارته لمشروع التجلي الأعظم، وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة، بضرورة تكثيف الجهود للنهوض بقضايا العمل داخل المحافظة، والعمل مع شركاء التنمية تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات" الرئيس السيسي

أوضح أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء، أن الإنفوجراف يوضح فرص العمل التي توفرت داخل المحافظة عن طريق المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في المحافظة، وكذلك في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها.

وقال إن معلومات وبيانات المديرية أكدت على أنه حتى عام 2014 ،تشغيل 25 ألفاً و 754 شاباً وفتاة ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، وأنه بحسب احصائيات العام الجاري 2023 وصل عدد المعينين 43 ألفاً و 557 شاباً وفتاة..وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تشغيل 17 الفاً و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة ..كما قالت البيانات: تشغيل 214 شاباً من ذوى الهمم حتى عام 2014 ، وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شاباً داخل منشآت القطاع الخاص ،وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تعيين 509 من ذوي الهمم .

وقال علم الدين إن المديرية تنفذ الأن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بالإستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ..وبشأن إيرادات تصاريح العمالة الأجنبية رصد الإنفوجراف أن عدد الأجانب المشتغلين 1661 أجنبى في عام 2014 ، بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و 273 ألفاً و 740 جنيه ، اما فى عام 2023 بلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبى ، بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و 8 آلاف و 502 جنيهاً ، بمعدل زيادة 189 % فى عدد الأجانب ، و 360 % فى إجمالى الإيرادات بما يعظم الدخل القومى ويساهم فى زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصري ..

وجاء في الإنفوجراف أنه فى مجال التدريب المهنى بلغ عدد الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب حتى عام 2014 ، 13 برنامج تدريبي إستفاد منها 242 متدرباً ومتدربة ، وفي عام 2023 بلغ عدد الدورات التدريبية 27 دورة ، استفاد منها 357 متدرب ، بزيادة قدرت بنسبة 68 % ، كما انه فى مجال شؤون المرأة وتكافؤ الفرص فى عام 2014 لم تكون هناك أي برامج خاصة بهذا المجال،وفى عام 2023 بلغت عدد البرامج التدريبية المقدمة لأهالى سيناء 6 برامج استفاد منها 150 سيدة ، وذلك فى إطار التمكين الإقتصادى وفتح آفاق جديدة لتنمية المرأة السيناوية بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية، لإحياء دور المرأة في العمل والصناعة ...وعن رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والتوسع في حصرها والتوسع في قاعدة بياناتها ،قال علم الدين أنه في عام 2014 كان عدد المسجلين من العمالة غير المنظمة في قاعدة بيانات حسابات هذه الفئة داخل المديرية 500 عاملاً على "المنظومة"، و جرى دعمها بمبلغ 66 ألفاً و 540 جنيهاً من حسابات العمالة غير المنتظمة ،لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ،وفي عام 2023 بلغ عدد المسجلين من تلك الفئة 5276 عاملاً ، وجرى صرف 46 مليوناً و 26 ألفاً و 221 جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية للعمال المسجلين،بزيادة بنسبة تقدر بأضعاف مثيلتها فى عام 2014 ،خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتماماً كبيراً ،وان وزارة العمل تعكف الأن على تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة للتوسع في قاعدة البيانات والخدمات .