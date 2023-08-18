وقال إبراهيم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن مصر بجانب تلبية احتياجات السوق من منتجات مشروع الصوب الزراعية، صدرت خضروات بمئات الملايين من الدولارات، ما ساهم في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى توفير المشروع للعديد من فرص العمل".

وأضاف أن المشروع القومى للصوب الزراعية يهدف في المقام الأول إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.. موضحا أن المشروع يعد من أنجح المشروعات القومية في مصر والشرق الأوسط لتكيفه مع التغيرات المناخية، فضلا عن التحكم في كميات المياه المستخدمة في الري ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تحقيق عائد إنتاجي أعلى من الزراعة في الأرض المكشوفة بأربعة أضعاف عن الزراعات التقليدية.

وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية يحقق الجدوى الاقتصادية منه، مستشهدا بحجم إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية، والطفرة التي شهدتها مصر في مجال الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنه من ضمن نجاحات مشروع الصوب الزراعية، استنباط أصناف جديدة من التقاوي، تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، بجانب زيادة صادرات مصر الزراعية، ما ينعكس على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.

وأكد إبراهيم أن الدولة تشجع الأفراد والقطاع الخاص أيضا على إقامة مثل هذه المشروعات التي تحقق أعلى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.. مشيرا إلى أن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة تقوم بإنهاء إجراءات ترخيص الصوب الزراعية والتفتيش عليها، وأضاف أنه لأول مرة يكون لدينا قرارات منظمة لإقامة الصوب الزراعية، وهو ما تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، فإن الوزارة تقدم كل الدعم الفني لصغار المزارعين الراغبين في إقامة مشروعات الصوب الزراعية.