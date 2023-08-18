بلاش تاكل قدام التليفزيون.. نصائح بسيطة لتقليل الوزن الزائد

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية يؤثر على زيادة الوزن ويعرضك باستمرار للإصابة بالسمنة يجب تجنبه، لذا ينصح دائما الأطباء بتناول الوجبات الغنية بالفيتامينات والبروتينات والتي لا تؤثر على زيادة الوزن التي يعقبها أضرار صحية بالغة الخطورة، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية .

وأوصى عدد من الباحثين باتباع عدة نصائح للقضاء على مشكلة السمنة التي يصاب بها الكثير من الناس، بسبب استهلاك أطعمة تزيد من وزن الشخص ، وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

طرق لإنقاص الوزن :

1.لا تأكل أثناء مشاهدة التلفزيون، لأنه قد يزيد الشهية دون سابق إنذار.

2.تناول الأطعمة ببطء. ينصح بمضغ الطعام جيدًا قبل البلع. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن. عادة ما يستغرق الدماغ 15 دقيقة على الأقل ليدرك الشبع من استهلاك الطعام.

3. يجب التوقف عن الأكل بمجرد الشعور بالشبع. إذا بدأت تشعر بالشبع ، لا تجبر نفسك على الاستمرار في تناول الطعام لأي سبب من الأسباب.

4.من المهم دائمًا قراءة الملصقات الغذائية لضمان اختيار المنتجات منخفضة السعرات الحرارية.

وأضاف خبراء الصحة أن مسالة فقدان الوزن تصبح أكثر صعوبة مع تقدم العمر ، لعدة أسباب منها زيادة مستويات التوتر إلى تباطؤ التمثيل الغذائي وفقدان العضلات الحتمي بسبب كبر السن .