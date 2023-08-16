عوامل الخطر المسببة للسمنة في مرحلة الطفولة

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في زيادة الوزن الزائد في مرحلة الطفولة بما في ذلك السلوك والجينات وتناول بعض الأدوية جميع الأطفال معرضون لخطر اكتساب وزن أعلى مما يعتبر صحيًا، وفقا لما نشره موقع onlyhealth.

عوامل الخطر

أولا: الوراثة..

ربطت العديد من الدراسات بين الوالدين الذين يعانون من زيادة الوزن وبين الأطفال، قائلة إنه إذا كان أحد الوالدين يعاني من السمنة، فمن المرجح أن يصبح الطفل بدينًا ثلاث أضعاف، ومع ذلك، من الصعب التمييز ما إذا كان ذلك بسبب نمط الحياة المشترك، أو الوراثة.

ثانيا: الوزن عند الولادة

يربط العلماء حقيقة الأطفال الذين يزنون أكثر من 3.5 كيلو مثلا عند الولادة مع السمنة عند الأطفال أو البالغين، ومن المثير للاهتمام، يبدو أن إرضاع الطفل طبيعيا، خلال السنة الأولى من حياته يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض في مرحلة الطفولة.

ثالثا: مكان الولادة

وذلك لأن الطفل الذي يعيش في منطقة ريفية، يتمتع بنمط حياة أكثر نشاطًا، في حين أن الذين يعيشون في المدينة لا يمارسون النشاط البدني، يرتبط هذا الشرط بعوامل أخرى مثل النوم، أو المستوى الاقتصادي للعائلة، ومع ذلك، يجب أن نكون واضحين أن المفتاح لعلاج هذه المشكلة هو التركيز على نمط حياة الطفل.

كيف تقلل من خطر السمنة للأطفال؟

هذا المرض يمكن أن يؤثر على بقية حياة الطفل، لأنه بالإضافة إلى التأثير على احترام الذات وعلم الجمال، فإنه يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، لذلك، من الضروري العمل والبحث عن طرق لمساعدة الأطفال على اتباع نظام غذائي صحي، إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.

كما أنه مثالي للأطفال للبقاء نشطين، يجب أن يكون إدخال الرياضة في روتينهم اليومي أحد الخطوات الأولى، فهذا سيساعد الطفل على تحسين مهاراته الإجتماعية ويسمح له بالتسلية.