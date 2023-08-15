هل يساهم تناول الأطعمة السكرية فى خسارة الوزن؟.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

تزعم الدراسات الجديدة أن تناول قطعة من الكعك أو البسكويت أو أي شيء سكري في غضون ساعة من الاستيقاظ هو في الواقع غير ضار بالصحة، وتشير النتائج الأساسية لدراسة أولية حسب موقع "healthsite"، إلى أن تناول قطعة أو قطعتين من الكعك يمكن أن يساعد بالفعل في إنقاص الوزن، حيث أثبتت دراسة ثانية حول نفس الموضوع أن تناول شيء سكري يساعد أيضًا النساء بعد سن اليأس على حرق الدهون.

حول الدراسة

أجرت الدراسة تحليلاً مفصلاً لـ 193 متطوعًا من خلال منحهم أنواع مختلفة من النظام الغذائي، وكانت النتائج، بعد ما يقرب من 16 أسبوعًا، بدأ الأشخاص الذين تناولوا وجبة إفطار تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات في اكتساب الوزن، لكن لوحظ أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار التي تضمنت حلوى حلوة فقدوا وزنًا أكبر من المعتاد.

في الدراسة الثانية، شمل الخبراء النساء بعد سن اليأس، وبعد مسح وتحليل مفصل، وجدوا أن النساء اللواتي تناولن حوالي 100 جرام من شوكولاتة الحليب مع وجبة الإفطار في الصباح بدأن في حرق الدهون ، وشهدن انخفاضًا في محيط الخصر، وكذلك انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم، كل هذه كانت علامات إيجابية.

تؤدي هذه الأساليب الغذائية الخاصة أيضًا إلى انخفاض مستوى الكورتيزول في الصباح مما يقلل بدوره من إجهادهم وتوتره، يدعي الخبراء أن هذا عامل كبير في إنقاص الوزن، تؤثر المستويات المنخفضة من الكورتيزول على الشهية عن طريق تقليل الأكل المجهد، هذا يمكن أن يساعد الناس على تناول كميات أقل وفقدان المزيد من الوزن.

يشرح الخبراء كيف يعمل

قبل أن تبدأ في اتباع عادة تناول الأطعمة السكرية مع وجبة الإفطار ، يجب أن تفهم أيضًا المقدار الذي يجب أن تحافظ عليه، يقول الخبراء أن الاعتدال هو المفتاح تناول فطورًا غنيًا بالبروتين والألياف ، ومعه يمكنك تضمين قطعة واحدة من الكعكة أو اثنين من ملفات تعريف الارتباط. سيساعد ذلك على إشباع رغباتك ، وإبقاء معدتك ممتلئة لفترة طويلة بالإضافة إلى الحفاظ على الاعتدال.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه التقنية لا تضيف أي تغذية إضافية إلى النظام الغذائي ، لكن فقدان الوزن ممكن لأنه يحد من الرغبة الشديدة التي يشعر بها الناس عادة على مدار اليوم، إذا تناول الناس عنصرًا واحدًا من الأطعمة السكرية في الصباح ، فمن غير المرجح أن يتناولوا الكثير من الأطعمة السكرية في وقت لاحق من اليوم. كما أنهم أقل عرضة للاستسلام للرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

يؤدي تناول هذا الإفطار أيضًا إلى إبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول من الوقت، أخيرًا ، تناول الحلوى في الصباح يقلل من هرمون الجريلين الجوع. هذا يقلل أيضًا من الرغبة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.