فاكهة الموز تساعد على تحسين جودة النوم

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي السليم يلعب دورًا مهمًا في الاستمتاع بالنوم الهادي طوال الليل ومن أبرز الفواكه التي تساعد على ذلك تناول الموز والمكسرات، والعكس صحيح حيث إن سوء التغذية يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة من جهة ويودي إلى القلق واضطرابات النوم من ناحية أخرى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة يلينا جورينا، أن جودة النوم تتأثر ليس فقط بالقلق والتفكير المستمر والإجهاد المزمن، بل وأيضًا بالتغذية، وذلك وفقًا لما نشره موقع Gazeta.Ru.

كما أشارت الطبيبة إلى أن سوء التغذية يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم ويرجع ذلك إلى تناول الطعام في وقت متأخر، ما يمنع الجسم من الراحة، بل أيضًا بالمواد الموجودة في مكونات الطعام مثل الكافيين وبعض التوابل والدهون الضارة والكربوهيدرات البسيطة، لأن هذه المواد تنشط عمل الدماغ، ما يمنع من النوم، أو تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي لذلك يكون النوم سطحيًا وبالتالي لا يحصل الشخص على الراحة المطلوبة.

وفى ذات السياق ينصح الأطباء الأشخاص بالالتزام باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن على مدار اليوم، وبتناول العشاء قبل 3- 4 ساعات من النوم ، والتخلي عن الكافيين بعد الساعة الرابعة مساء. ومن المهم أيضًا ممارسة الرياضة والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا.

وتشير الطبيبة، إلى أن هناك منتجات تحتوي على مواد يستخدمها الجسم أثناء النوم. لذلك تناول هذه المنتجات قبل الذهاب إلى النوم بوقت قصير يكون مفيدا ويسمح بنوم عميق. وهذه المنتجات هي لحم الديك الرومي والموز والحليب هذه الأطعمة غنية بحمض التريبتوفان الأميني الذي يصنع منه هرمون النوم الميلاتونين. وله تأثير مهدئ في الجسم ويحسن نوعية النوم. بالإضافة إلى ذلك لهذه المنتجات ميزة أخرى تجعل الشخص يشعر بالشبع.

بالإضافة إلى أن الكرز الحامض والكيوي تعتبر من المصادر الطبيعية المهمة لهرمون الميلاتونين. كما يحتويان أيضا على السيروتونين، المادة الكيميائية التي تنظم دورة النوم واليقظة وتساعد على مكافحة الأرق.

وتابعت: "مكسرات الكاجو واللوز والصنوبر غنية بالمغنيسيوم، الذي يعتبر عاملاً مساعدًا طبيعيًا لتهدئة الشخص ومساعدته على النوم بشكل أسرع، لذلك يساعد تناولها قبل النوم بساعات قليلة، على تحسين مدة النوم والاستيقاظ بسهولة في الصباح".