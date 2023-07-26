كيف يؤثر تناول الوجبات السريعة على جودة النوم؟

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات النوم خلال فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة اثناء ساعات النهار الطويلة ،حيث يفقد الفرد الشهية نتيجة الحرارة العالية ، ويرجع انخفاض مستوي النوم إلى عدة أسباب منها تناول الوجبات السريعة المليئة بالسكر والدهون المشبعة والأطعمة المصنعة، والتى تؤدي الى ضعف جودة النوم وفقا لموقعmedicalnewstoday.

وأكدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي يحتوي علي العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الانسان، يساعد في الحصول علي قسط كافي من النوم العميق .وذلك وفقا لما نشره موقع نيويورك بوست.

ومن جانبه قال الدكتور جوناثان سيديرنايس، المؤلف المشارك للدراسة والأستاذ المساعد في جامعة أوبسالا في السويد، إن النظام الغذائي السيئ وقلة النوم يزيدان من مخاطر العديد من حالات الصحة العامة.وتم ربط مشاكل النوم بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

وطلب الباحثون من 15 شابا متطوعا يتمتعون بصحة جيدة اتباع نظام غذائي صحي، واتباع نظام غذائي غير صحي، بترتيب عشوائي لمدة أسبوع واحد. ويحتوي كل نظام غذائي تقريبا على نفس الكمية من السعرات الحرارية.

وكانت البيتزا والحبوب السكرية وكرات اللحم ورقائق الشوكولاتة هي الدعائم الأساسية للنظام الغذائي غير الصحي. واحتوى النظام الغذائي الصحي على الزبادي غير المحلى والسلمون والخضراوات.

وتم قياس نوم المشاركين باستخدام تخطيط النوم الذي يستخدم جهازا يقيس موجات الدماغ ومستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس وحركات العين.

وأظهرت النتائج أن النوم العميق أظهر نشاطا أقل للموجة البطيئة عندما تناول المشاركون الوجبات السريعة، مقارنة باستهلاك الأطعمة الصحية. بشكل أساسي، أدى النظام الغذائي غير الصحي إلى نوم غير عميق.