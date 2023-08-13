محافظ جنوب سيناء يشارك فى ورشة عمل بعنوان" شرم الشيخ مدينة خضراء"

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، في ورشة عمل بعنوان"شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة"، بحضور ومشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة وسليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة وممثلي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ومدير مطار شرم الشيخ وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية.

وخلال كلمة الافتتاح استعرض محافظ جنوب سيناء عدد من الاجراءات التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدامة متمثلا بمدينة شرم الشيخ.

وذكر المحافظ علي سبيل المثال وليس الحصر عددا من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال مؤكدا علي انه تم تخطيطها وتنفيذها على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شارم منها مشروعات الطرق والكباري بالمعايير الدولية من هيئة المواصفات ، وزراعه لاندسكيب بامتداد تلك الطرق ، وتجهيز حارة للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات، مع توزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة.

وأضاف المحافظ أنه من المشروعات الهامة ايضا مشروعات الطاقة الشمسية سواء بواسطة الدولة وبمشاركة القطاع السياحي والفنادق في تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق بطاقة إجمالية تصل الى 4.5 ميجاوات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وأشار إلى أن إجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل الى 40 ميجا وات / ساعة سوف تصل بعد الانتهاء من المرحله الثانيه الى 50 ميجا وات/ ساعة تمثل حوالي 17.5% من أقصى حمل كهربي عام 2021 وبما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طن نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفه، بالاضافة الى إنارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة ، وانشاء عدد 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر ب 35 ميجا وات ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 160 ميجا وات.

ولفت المحافظ خلال كلمته، إلى أنه من أبرز الاجراءات والمشروعات التي قامت بها جنوب سيناء في إطار تحويل شرم الشيخ الى جرين شرم هي مشروعات النقل صديقة البيئة حيث تم تأهيل شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية بتزويد جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والاتوبيسات بوحدات شحن للسيارات الكهربائية ودعوة تجهيز الفنادق بمحطات شحن كهربي للسيارات والأتوبيسات، إضافة الى إقامة جراج ومحطة شحن كبرى لعدد 150 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي ذات السياق، أكد المحافظ علي تجهيز جميع محطات الوقود بشرم الشيخ لتزويد السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وتشجيع تحويل جميع التاكسيات للعمل بالغاز، مشيرا إلى أن المحافظة قامت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية والساحلية بها وخاصة شرم الشيخ وذلك بتشجيع استخدام أكياس من المنتجات الورقية والقماش.