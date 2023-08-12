خدمات ومرافق جديدة توفرها الدولة لأهالى مدينة أبورديس بجنوب سيناء.. اعرفها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجديدة من نوعها، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن من أهم هذه المشروعات إنشاء حديقة أبورديس العامة على مساحة 11 فدانا، وتضم مساحات خضراء وألعاب أطفال وبرجولات والهدف منها توفير متنفسًا لأهالى المدينة، ويتم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ، إلى أن العمل فى الحديقة يتواصل، وسيتم إضافة منطقة مخصصة للأطفال مزودة بألعاب وكافتيريا وحمامات ومقاعد للأسرة داخل الحديقة، لافتا أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة للتوسع فى المناطق الخضراء التى تعد جزءًا من خطة التحول إلى الأخضر، طبقًا لنتائج قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، التى عُقدت فى نوفمبر من العام الماضى، ومؤكدا انه سيتم توفير وسائل جذب للمواطنين داخل الحدائق.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن مدينة أبورديس تشهد أعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات ضمن أعمال الرصف والتجميل بالمدينة بخطة العام المالى 2022/ 2023، كما شهدت تجربة فريدة من نوعها فى التكافل الاجتماعى حيث يتم تجميع الملابس من المتطوعين من أهالى لتوفيرها للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة والأيتام.

وأشار إلى أن من أحدث المقرات الخدمية التى تم إقامتها فى المدينة "الإدارة الاجتماعية"، وتتكون من المبنى المدخل الرئيسى، غرفة الأمن، مكتب مدير الإدارة الاجتماعية لخدمة المواطنين، مسرح الطفل، نادى الطفل، مشغل أسر منتجة، سور خارجى، بتكلفة 7 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى، مركز تدريب كمبيوتر، قاعة اجتماعات.



