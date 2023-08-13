ضبط أكياس بلازما مجهولة المصدر داخل مستشفى خاص بكفر الدوار

البحيرة- ناصر جودة

شنن فريق العلاج الحر ب مديرية الصحة بالبحيرة ، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني حملة تفتيشية مكثفة على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة بكفر الدوار، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والمواصفات القياسية.

تم المرور على بنكي دم بالمستشفيات الخاصة بالمنطقة تمكن خلالها رجال العلاج الحر بكفر الدوار من ضبط عدد من أكياس بلازما الدم مجهولة المصدر وغير مقيدة في سجل الوارد أو الأمانات للبنك وموضوعة في ديب فريزر ثلاجة حفظ العينات.

وتحرر عن ذلك محضر إثبات حالة بالشرطة وتحريز الأكياس تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه وجه الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية بمراكز ومدن المحافظة وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية، وحرصا على أرواح المواطنين.