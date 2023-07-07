إطلاق أكبر حملات التبرع بالدم داخل مراكز الشباب بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة- ناصر جودة

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ، تحت شعار "نقطة دم تساوى حياة"، أكبر حملاتها للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة، وتستمر فاعليات الحملة حتى يوم 28 يوليو داخل 6 مراكز شباب وهيئة رياضية بمدن "دمنهور – أبو حمص – كوم حمادة – أبو المطامير – وادي النطرون – رشيد".

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إن هذه المبادرة تعكس الدور الاجتماعى والتنموى لوزارة الشباب وكذلك رفع الوعى لدى الشباب بأهمية العمل التطوعي بالإضافة إلى انها تأتى تماشيا مع المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس لإصلاح المنظومة الصحية في مصر ووصولها الى أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أنه تم تجهيز مراكز الشباب لفعاليات المبادرة التى تجرى تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنفيذ اتحاد شباب البحيرة التابع لمديرية الشباب والرياضة .

وشدد وكيل وزارة الشباب بالبحيرة على تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المبادرة وتعميمها على مراكز الشباب والهيئات الرياضية لما لها من أهمية قصوى فى إنقاذ حياة الاهالى إلى جانب دورها الكبير فى حماية المتبرعين من الجلطات، وتغير الدم باستمرار، وتعزيز المناعة ونشاط الدورة الدموية والوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين.