استمرار منافسات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة منافساتها على أرض محافظة المنيا، للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجارى برعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات.

أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات تقام بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من ١١٣٠ سباحا وسباحة لأول مرة فى بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات (المنيا وبنى سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، مشيرا إلى أن البطولة تشمل جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق ، فى سباحات الحرة و الصدر و الظهر و الفراشة.



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