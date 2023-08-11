حصاد الوزارات.. التضامن: نتابع سير العمل فى حملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات لذوى الإعاقة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن: نتابع سير العمل فى حملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات لذوى الإعاقة

وزارة العمل: جلسة للتشاور المجتمعى لتقييم الأثر البيئى لمشروع القطار السريع بالبحر الأحمر

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية