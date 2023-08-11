اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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حصاد الوزارات.. التضامن: نتابع سير العمل فى حملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات لذوى الإعاقة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:19 م
حصاد الوزارات.. التضامن: نتابع سير العمل فى حملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات لذوى الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

التضامن: نتابع سير العمل فى حملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات لذوى الإعاقة

وزارة العمل: جلسة للتشاور المجتمعى لتقييم الأثر البيئى لمشروع القطار السريع بالبحر الأحمر

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية

 

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