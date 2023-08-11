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وهذا القطاع "صفر بطالة"..

عميد حاسبات والذكاء الاصطناعى حلوان: الكلية تخرج مهندسى البرمجيات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:00 ص
عميد حاسبات والذكاء الاصطناعى حلوان: الكلية تخرج مهندسى البرمجيات جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور إسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، إن علوم المستقبل تعتمد اعتماد كلى على الذكاء الاصطناعى وأصبحنا الآن نغير مفهوم الأمية إلى الآمية الحاسوبية ، بمعنى أن طبيب المستقبل ومهندس المستقبل وإدارى المستقبل بدون تكنولوجيا المعلومات سيصبح ينقصه الكثير لذا تعول الدولة على تخصص الحاسبات والذكاء الاصطناعى أن يكون قاطرة التنمية لتحول مصر طبقا لرؤية مصر 2030 ، إلى دولة تعتمد على الذكاء الاصطناعى .

وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ" اليوم السابع" خريجى الثانوية العامة يسعدنا أن تنضموا إلى قطاع الذكاء الاصطناعى ليس فقط لكونه كليات قمة أو لكونكم متفوقون ولكن هذا القطاع يدعم مصر والشرق الأوسط بمهندسى البرمجيات ونعتز أن هذا القطاع به صفر بطالة بل وأصبح الآن خريجى القطاع يشغلون مناصب بأكبر الشركات العالمية ولا اخفيكم سرا وخاصة الطالبات أننا نعمل عن بعد أي أن العديد من شاغلى وظائف الشركات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا يعيشون بيننا فى مصرنا الحبيبة ولكن يصدرون صناعة البرمجيات بأفكارهم وعلمهم إلى شتى أرجاء المعمورة .

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أن القمة تعنى النجاح والتميز العلمى والوظيفة المضمونة والإضافة المؤثرة للمجتمع متابعا" طلاب وخريجى الحاسبات يعملون وهم يدرسون بالكلية بداية من الفرقة الثالثة بالعديد من المشروعات التكنولوجية المحلية مما يشعرهم بأهميتهم وشغفهم الدائم نحو التطلع لمزيد من الدراسة والتطوير وهذا بمثابة حاضنة الأعمال حتى يتخرج الطالب وفور تخرجه يكون مؤهل تماما للالتحاق بالشركات العالمية.

 

واستطرد: "ما يهم الطالب أو ولى الأمر أن يتعلم الطالب لغة وعلم المستقبل ثم يبدع فى عمله وأن يكون إضافة مميزة للمجتمع ، اسمحوا لى اذا ركبنا آلة الزمن بعد 10 سنوات من الآن ستختفى العديد والعديد من الوظائف لتحل محلها وظائف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، ولن يتاح لنا هذا سوى بـأحد خيارين الأول أن تستورد مصر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من الخارج وتختفى الوظائف أيضا أما الخيار الثانى أن نستثمر فى صفوة طلابنا بكل سبل الدعم والعلم للحصول على خريج قادر على صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ويكون اختفاء هذه الوظائف بفائدة أن يزداد عدد العاملون بقطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مصر" .

وشدد على أن الدكتور أسامة إمام أن الثورة العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعى قادمة لا محالة، لذا وجب علينا كمجتمع أن نستثمر فى خيرة عقول هذا البلد وإعطاء كل الدعم للنوابغ لدراسة علوم الذكاء الاصطناعى.


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