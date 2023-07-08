للعناية بالبشرة.. اعرفى 7 فوائد لاستخدام الكركم لتحسين صحة الجلد

كتبت ميرفت رشاد

7 أسباب تجعل الكركم إضافة رائعة لروتين العناية ببشرتك: 1. خصائص مضادة للالتهابات يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والمعروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، يلعب الالتهاب دورًا مهمًا في مشاكل البشرة مثل حب الشباب والأكزيما، من خلال دمج الكركم في روتينك للعناية بالبشرة ، يمكنك المساعدة في تقليل الاحمرار والتورم والالتهاب ، مما يعزز بشرة أكثر هدوءًا ونقاء. اكتسب الكركم ، وهو نوع من التوابل الصفراء الزاهية المستخدمة على نطاق واسع في المطابخ على مستوى العالم ، شعبية كبيرة في صناعة التجميل لما له من فوائد عديدة لصحة الجلد، وإليك فوائد استخدام الكركم لتحسين صحة الجلد، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والمعروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، يلعب الالتهاب دورًا مهمًا في مشاكل البشرة مثل حب الشباب والأكزيما، من خلال دمج الكركم في روتينك للعناية بالبشرة ، يمكنك المساعدة في تقليل الاحمرار والتورم والالتهاب ، مما يعزز بشرة أكثر هدوءًا ونقاء.



2. خصائص مضادة للأكسدة تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم على حماية الجلد من الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة يمكنها إتلاف خلايا الجلد وتسريع عملية الشيخوخة، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم للكركم في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتلاشي ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة وشبابًا.



3. يضيء البشرة يعمل الكركم كمنير طبيعي للبشرة ويمكن أن يساعد في توحيد لون بشرتك، يساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة وفرط التصبغ والكلف عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين ، الصبغة المسؤولة عن لون البشرة، من خلال دمج الكركم في نظام العناية ببشرتك ، يمكنك الحصول على بشرة متألقة ومتألقة.



4. يحارب حب الشباب والعيوب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكن للكركم أن يقاوم البكتيريا المسببة لحب الشباب بشكل فعال ويقلل من ظهور البثور، تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا على تهدئة البشرة المتهيجة وتهدئة الاحمرار المرتبط بحب الشباب، يمكن استخدام قناع الكركم للوجه أو علاج البقع لاستهداف الشوائب وتعزيز نضارة البشرة.



5. يتحكم في إنتاج الزهم يساعد الكركم على تنظيم إنتاج الزهم ، وهي المادة الزيتية التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب، من خلال التحكم في إنتاج الزيت ، يمكن أن يساعد الكركم في تلطيف البشرة وتقليل اللمعان ، مما يجعله مكونًا ممتازًا لمن لديهم بشرة دهنية أو مختلطة.



6. تقشير وتجديد خلايا الجلد تمتلك هذه العشبة السحرية خصائص تقشير تزيل بلطف خلايا الجلد الميتة ، وتكشف عن بشرة منتعشة وحيوية تحتها، يمكن أن يحسن التقشير المنتظم بالكركم نسيج الجلد ويقلل من ظهور الندبات والبقع الداكنة ويعزز تجديد خلايا الجلد الجديدة والصحية.