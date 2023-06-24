فوائد العلاج بالكركم.. منها التخلص من المواد السامة

كتب – حسام الشقويرى

الكركمين هو مركب الفينول الأصفر الطبيعي الموجود في نبات يعرف باسم كركم (turmeric). وهو معروف جيدًا بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ومضادة للسرطان. نظرًا لكونه أحد أكثر المواد التي تم البحث عنها في مختبرات مختلفة في جميع أنحاء العالم ، فقد أظهر الكركمين تأثيرات علاجية مذهلة ، خاصةً بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والفطريات ومضادات الميكروبات والوقاية العصبية، وفقا لما نشره موقع onlyhealth

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تناول الكركمين في جسمك. وتكشف دراسة نشرها موقع أون لى هيلث Only Health أنه يمكنك الحصول على التأثيرات العلاجية للكركمين بأسرع طريقة ، عن طريق التطبيقات الوريدية. لذلك ، ستدخل جزيئات الكركمين المليئة بالحيوية إلى مجرى الدم وتنتقل إلى خلاياك ، حيث تخترق بسهولة أغشية الخلايا.

من خلال إدارة بروتوكولات الكركمين المنتظمة ، يمكنك منع بعض الأمراض المزمنة ، وكذلك تحسين أعراض أي حالات حالية. بعد إعطاء الكركمين ، ستشعر بالانتعاش والحيوية ، بينما قد يتعافى مزاجك قريبًا إلى حالة إيجابية ، بسبب خصائصه المضادة للاكتئاب والمضادة للتوتر.

يُنصح بشدة بإدارات بروتوكول الكركمين للأشخاص المهيئين وراثيًا لتوليد أنواع مختلفة من السرطان أو الأورام. يُظهر الكركمين تأثيرات وقائية على إنتاج الخلايا السرطانية ، بالإضافة إلى التأثيرات الموضعية على العلاج الكيميائي الذي تسبب في تلف الأعضاء .

أسباب تجعلك تستهلك الكركم بانتظام:

1. مضاد للالتهابات

يساعد الكركم الجسم على التخلص من المواد السامة والسوائل الزائدة في المفاصل، ويفيد المصابين بالروماتيزم والتهاب المفاصل، الآثار المفيدة للعنصر النشط الكركومينول هي التي تمنحه خصائص مسكنة وشفاء للجروح، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تعافي الجروح ومشاكل الجلد الأخرى، يحتوي الكركم الأبيض على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب ، خاصةً في حالات مثل التهاب المفاصل والربو وغيرها من الحالات المتعلقة بالالتهاب.

2. خصائص الجهاز الهضمي

يستخدم الكركم الأبيض على نطاق واسع لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء، المغص ، وعسر الهضم ، وانخفاض الشهية ، وانتشار الديدان ، والغازات ، والإمساك ، والتشنجات ، كلها حالات يمكن أن يساعد فيها العشب وزيته العطري، كما يتمتع كلاهما بصفات طبية قوية، إلى جانب هذه الفوائد ، فإنه يعمل أيضًا كمعالج طبيعي للوقاية من القرحة الناتجة عن الإجهاد، يساعد الاستهلاك المنتظم للكركم الأبيض في إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي التي تساعد في هضم الطعام بشكل صحيح.

3. خصائص مضادة للسرطان

يحتوي الكركم الأبيض على الكركمين ، والذي يعتقد أن له خصائص مضادة للسرطان، يساعد في علاج ومنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم لعدة قرون ، استخدم الكركم الأبيض لعلاج السرطان، تعود فوائد الكركم الأبيض المضادة للسرطان إلى الكركوزيدواليد، ثبت أن مستخلص ماء الكركم الأبيض مفيد في تجنب السرطانات مثل سرطان الثدي والمبيض والمعدة وأنواع أخرى من السرطان.

4. خصائص مضادة للأكسدة

إن وفرة مضادات الأكسدة في الكركم الأبيض تمنع تطور الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي في الخلايا السليمة. يعمل الكركومينول ، وهو جزيء كيميائي ، كمضاد للحساسية عن طريق منع إنتاج المواد التي تسبب الحساسية وتوقظ جهاز المناعة.