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حصاد الوزارات..التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

السبت، 08 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة وزارة التربية والتعليم
إعداد وليد عبد السلام

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الهيئة العامة لتعليم الكبار تمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال العام 2023
وزارة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 187 ألفا و579 خدمة أمس
تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي حلوان
التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

 


التعليم العالى

التنسيق

التموين

الصحة

100 يوم صحة

اخبار مصرية

الثانوية العامة

امتحان الكيمياء



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