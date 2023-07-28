أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: صادرات الموالح تتخطى المليون و900 ألف طن لأول مرة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم: 3 أغسطس آخر موعد لاستلام أوراق طلبة الثانوية العامة المؤجلين دور ثان
وزارة العمل: بدء دورة تدريبية مجانية في "الطاقة الشمسية" لشباب قنا
"التضامن" تكشف حقيقة اتهامات مركز رعاية وتوجيه المكفوفين فى التجمع
كامل الوزير يبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجرى التعاون المشترك فى كل المجالات
وزير التعليم: نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 91.3%
شيخ الأزهر للناجحين بالثانوية: أدعو الله أن يجعلكم نبتة صالحة فى بناء مستقبل أمتكم
"التموين" تستعد لصرف مقررات شهر أغسطس الأسبوع المقبل
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