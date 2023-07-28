اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 12:18 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: صادرات الموالح تتخطى المليون و900 ألف طن لأول مرة

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: صادرات الموالح تتخطى المليون و900 ألف طن لأول مرة وزارة الزراعة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم: 3 أغسطس آخر موعد لاستلام أوراق طلبة الثانوية العامة المؤجلين دور ثان

وزارة العمل: بدء دورة تدريبية مجانية في "الطاقة الشمسية" لشباب قنا

"التضامن" تكشف حقيقة اتهامات مركز رعاية وتوجيه المكفوفين فى التجمع

وزير التعليم: نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 91.3%

شيخ الأزهر للناجحين بالثانوية: أدعو الله أن يجعلكم نبتة صالحة فى بناء مستقبل أمتكم

 

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الزراعه

التضامن

الكهرباء

التموين

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

التعليم العالى

وزير النقل

العمل



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