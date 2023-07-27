معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا لطلاب زراعة عين شمس حول إنتاج غذاء آمن

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى مجانى لـ 121 طالب وطالبة من كلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة أسبوع للتدريب بأقسام و وحدات المعهد البحثية و المصانع التجريبية التابعة له تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب.

وأوضح مدير المعهد أن البرنامج التدريبى يتضمن محاضرة عامة للتعرف على أقسام و وحدات المعهد البحثية و رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى بالإضافة إلى تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة فى مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة بأقسام المعهد المختلفة ( قسم بحوث الزيوت الزيوت و الدهون – قسم بحوث اللحوم و الأسماك – قسم بحوث الحاصلات البساتنية – قسم بحوث الأغذية الخاصة و التغذية – قسم بحوث الألبان – قسم بحوث المحاصيل الحقلية – قسم بحوث الخبز و العجائن و قسم بحوث هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف) و كذلك بوحدات المعهد البحثية (وحدة المطبخ التجريبى – وحدة اقتصاديات التصنيع) .

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة و كيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب و رفع كفائتهم فى مجال حفظ و تصنيع الأغذية حيث يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الاختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للاستهلاك الأدمى بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة .