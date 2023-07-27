الرى تبحث مع العربية للتصنيع إجراءات مشاركتها فى أسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

عقد المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع "مصنع حلوان للصناعات المتطورة" وذلك لمناقشة إجراءات مشاركة الهيئة في إسبوع القاهرة السادس للمياه من خلال إنشاء معرض لأنشطة الهيئة وتنظيم أحداث ترويجية لمنتجات الهيئة الخاصة بتصنيع خطوط المواسير والمعدات ذات الصلة بمشروعات المياه والبنية التحتية.

‫وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الإسبوع ، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أوضحت وزارة الرى أنه تم تلقى طلبات من 12 منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات و ورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث يجرى حاليا دمج هذه الفعاليات فى أجندة الأسبوع .

وأضافت أنه يتم وضع اللمسات النهائية بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة على المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه والتي ستشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع .

وفيما يخص المؤتمر العلمي للإسبوع أوضحت الوزارة أن اللجنة العلمية للإسبوع قد انتهت من تقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها ، حيث تم قبول 109 ملخصات، وجاري حالياً تقييم الملخصات المطولة لاختيار الافضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة في محاور "المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة".