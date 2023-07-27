اليوم السابع
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الأوقاف تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد وقصر المكيفات على وقت الصلاة

الخميس، 27 يوليو 2023 06:29 م
الأوقاف تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد وقصر المكيفات على وقت الصلاة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أصدر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، رسالة لترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد، جاء فيها: فى إطار الظروف والمتغيرات المناخية التى يمر بها العالم كله ، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة، وفي ضوء حرصنا على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهرى أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة، فإننا نؤكد على بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها .

 

1.  فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا ، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف .

 

2.  تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه .

 

3.  قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة ، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة ، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية .

 

4.   الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف .

 

5في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمبكر صوت واحد .

 

6عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة .

 

وعلى جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع السادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أى مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني .


وزارة الاوقاف

ترشيد الاستهلاك

الكهرباء

كهرباء المساجد



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