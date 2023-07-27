التضامن تقرر مد فترة التسجيل فى برنامج التدريب من أجل التوظيف حتى 15 أغسطس

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، مد فترة التسجيل فى برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، حتى يوم 15 أغسطس المقبل، حيث يتمكن الراغبين فى المشاركة بهذه الفرص التدريبية، من إرسال البيانات عبر البريد الإلكترونى، حتى هذا الموعد على سيتم التواصل مع من يتم قبولهم عن طريق إرسال رسالة لهم عبر واتساب، أو الاتصال الشخصى، وذلك للذين سجلوا عبر البريد الإلكترونى الخاص بموقع الوزارة الإلكتروني.

وتتضمن شروط الالتحاق ببرنامج التدريب من أجل التوظيف ألا يزيد السن على 30 عامًا واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار اللياقة البدنية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وأن يكون المتقدم من قاطنى إحدى المحافظات التالية: "البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان".