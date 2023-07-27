اليوم السابع
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التضامن تقرر مد فترة التسجيل فى برنامج التدريب من أجل التوظيف حتى 15 أغسطس

الخميس، 27 يوليو 2023 05:36 م
التضامن تقرر مد فترة التسجيل فى برنامج التدريب من أجل التوظيف حتى 15 أغسطس وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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قررت وزارة التضامن الاجتماعي، مد فترة التسجيل فى برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، حتى يوم 15 أغسطس المقبل، حيث يتمكن الراغبين فى المشاركة بهذه الفرص التدريبية، من إرسال البيانات عبر البريد الإلكترونى، حتى هذا الموعد على سيتم التواصل مع من يتم قبولهم عن طريق إرسال رسالة لهم عبر واتساب، أو الاتصال الشخصى، وذلك للذين سجلوا عبر البريد الإلكترونى الخاص بموقع الوزارة الإلكتروني.

 

وتتضمن شروط الالتحاق ببرنامج التدريب من أجل التوظيف ألا يزيد السن على 30 عامًا واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار اللياقة البدنية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وأن يكون المتقدم من قاطنى إحدى المحافظات التالية: "البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان".

 

 
برنامج التدريب من أجل التوظيف
برنامج التدريب من أجل التوظيف
 
 

التضامن

فرص التدريب من أجل التوظيف

التدريب من أجل التوظيف



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