الكهرباء: 11 ألفا و650 ميجا احتياطي بالشبكة وتخفيف الأحمال بقدرة 2500 ميجا

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأربعاء 35 ألف ميجا وات، معلناً أن الحمل الأقصى على الشبكة متوقع أن يصل إلى 34 ألف 700 ميجا وات مساء اليوم الخميس.

وأضاف الجهاز، أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 11 ألف 650 ميجاوات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الأحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس الأربعاء بلغت نسبتها 11.69%، لافتا إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 7.3% زيادة في الاحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 11 مساء.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.