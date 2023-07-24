حملات نظافة ورصف الطرق وتطهير البيارات وخفض المنسوب ببلطيم ودسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتى دسوق وبلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع كفاءة الحدائق، وري الأشجار، وأعمال رصف، وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، ورفع كفاءة وصيانة صناديق، ومعدات النظافة، ورى وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها، للحفاظ عليها من التلف، ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، بشارع سعد زغلول بالإضافة ومنطقة مربع نوا، برفع المطابق والبيارات وانشاء صفايات الأمطار بشوارع مربع نوار المدرجة بخطة الرصف، ومراجعة المرافق العامة بها استعدادا لعمل الطبقة النهائية الرصف وطبقة الأسفلت وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق ، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية ، وتحقيق الأمن والسلامة.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلت النهائية بالحارة الشمال بشارع المحكمه بطول 1100 م وعرض 20 م بداية من رافد الدولي وحتى مدخل المساكن الشرقية، كما تابع أعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى ،النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية ، وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق، المستهدفة.



اعمال رصف الطرق ببلطيم



العناية بالاشجار



تسوية النجيل



جانب من رصف الطرق ببلطيم