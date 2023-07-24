رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والنوعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، جولة تفقدية للاطمئنان على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية، والتربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، رافقه خلال الجولة الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور سهير جرجس، عميد كلية التربية النوعية.

حيث تفقد رئيس الجامعة لجان الكشف الطبي وملاعب الاختبارات المختلفة بكلية التربية الرياضية، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية وأماكن الانتظار التي تم تجهيزها للطلاب واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم المختلفة، والتى بدأت أعمالها يوم السبت الموافق 15 من يوليو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الحالي، مع إمكانية استقبال طلاب الثانوية العامة من السنة الدراسية السابقة.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، قاعات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية، وخلال جولته، أكد على أنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات، لافتاً إلى أن اختبارات القدرات بالكلية تتم بشعبتيها الفنية والموسيقية، وذلك وفق المواعيد الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الحالي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وسبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات، مضيفاً ان خدمات التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

يذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني لاداء اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية حتى الآن عدد 1191 طالبا و919 طالبة وقد أدي الاختبار منهم حتى الآن عدد 418 بنين و203 بنات، كما قام بالتقدم لاداء اختبارات كلية التربية النوعية عدد 394 طالبا وطالبة بواقع 84 طالبا وطالبة لشعبة التربية الموسيقية، و310 طلاب وطالبة لشعبة التربية الفنية، وقد أدي الاختبار منهم حتى الآن عدد 48 طالبا وطالبة لشعبة التربية الموسيقية و 189 طالبا وطالبة لشعبة التربية الفنية.