الناشطة البيئية جريتا ثونبرج في المحكمة السويدية بتهمة مقاومة السلطات

كتبت: هناء أبو العز

تمثل الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج، اليوم أمام المحكمة في مالمو جنوب السويد، بتهمة مقاومة ظباط الشرطة، وعدم اتباع تعليماتهم في احتجاج في مالمو الشهر الماضي ضد استخدام الوقود الأحفورى.

وتواجه ثونبرج عقوبة قصوى تصل إلى ستة أشهر في السجن بموجب القانون الجنائي السويدي، ومع ذلك ، قالت المدعية العامة شارلوت أوتوسن إن هذه الأنواع من الجرائم عادة ما يعاقب عليها بغرامات.

وقد بدأت ثونبرج عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا الجلوس أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم خلال وقت الدراسة أيام الجمعة للتظاهر من أجل تدابير أكثر فعالية لحماية المناخ، وتوسع إضرابهم الأسبوعي ليشمل الحركة الاحتجاجية العالمية أيام الجمعة من أجل المستقبل في غضون أشهر قليلة، ثم أنهت ثونبرج إضرابها المدرسي في يونيو لأنها تخرجت.

وتنتقد الناشطة بانتظام الحكومات بعبارات قاسية لعدم قيامها بما يكفي لمكافحة الاحتباس الحراري.