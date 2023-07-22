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أخبار × 24 ساعة.. مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد

السبت، 22 يوليو 2023 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد وزارة الخارجية المصرية - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، وإليكم أهم هذه الأخبار:

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المصحف الشريف

السويد

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الجمعة، 21 يوليو 2023 07:30 م

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الجمعة، 21 يوليو 2023 06:00 م

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الجمعة، 21 يوليو 2023 06:00 م

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