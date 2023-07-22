أخبار × 24 ساعة.. مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويد

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أخبار × 24 ساعة.. مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق المصحف الشريف فى السويدالسبت، 22 يوليو 2023 12:05 ص
وزارة الخارجية المصرية - أرشيفية
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