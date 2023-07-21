اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 يوليو 2023 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تحذر من الانسياق خلف منشورات تدعى تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 21 يوليو 2023 06:36 م
التعليم تحذر من الانسياق خلف منشورات تدعى تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، كما تؤكد وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.
 
وتناشد الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال، كما تناشد الوزارة كافة وسائل الاعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلام نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عام 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية اليوم السابع

نتيجة الثانوية

الثانوية العامة 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة