الإسكان: ارتفاع نسب التنفيذ بوحدات سكن كل المصريين بالعاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال التنفيذ بمشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ، ومشروعات الطرق والبنية التحتية ب مدينة العاشر من رمضان ، من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة.

قال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مدينة العاشر من رمضان تشهد نقلة نوعية في أعمال التنمية المختلفة، خاصة في ظل الاهتمام الذى توليه الدولة حاليا بالمدن الصناعية، ومن ثم تأتى المدينة على رأس الأولويات، حيث تتمتع بالعديد من الصناعات، وهناك إقبال كبير من المستثمرين الصناعيين على التوسع فى مشروعاتهم، ولهذا تهتم الدولة أيضا بزيادة المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة، لتواكب التوسع فى المناطق الصناعية.



سكن كل المصريين

من جانبه قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم متابعة استكمال أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 – 110 - 120)م٢/ للوحدة بعدد أدوار للعمارة 6 أدوار، وتحتوى كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة .



تطوير طرق بمدينة العاشر من رمضان

وفي سياق متصل، قال المهندس علاء منيع، إنه تم متابعة أعمال تنسيب طبقة السن وأعمال البلدورات والإنترلوك لطريق 710 أفدنة بمنطقة المطورين الجنوبية، وأعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطريق المؤدي إلى حي الأندلس مروراً بالمنطقة الصناعية (B2)، والأعمال الجارية بالطريق المؤدي إلى الحي 20 من اتجاه الحي 16.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم متابعة أعمال طبقة السن بالطريق المؤدي للحي 21، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة جميع الطرق بالمدينة.