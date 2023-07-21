اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"كل العالم فى العلمين".. مهرجان العلمين يستقطب زوار من كل أنحاء العالم

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:39 م
"كل العالم فى العلمين".. مهرجان العلمين يستقطب زوار من كل أنحاء العالم مهرجان العلمين
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت قناة CBC تغطية خاصة للانطلاقة الأولى للحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة 2023، واستضافت الإعلامية إيمان عز الدين، عدد من الضيوف المشاركين في المهرجان الذي ينطلق تحت شعار "العالم علمين".
 
وقال عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية: "أتيت إلى العلمين قبل 3 سنوات وكانت لسه في البداية، وكنت أسمع عن العلمين ولم أكن أصدق ما أراه حاليا، لأن مدينة العلمين أصبحت مدينة عالمية حاليا فعلا، وأنا صاحب مقاومات وتجولت بالعالم أجمع، وأرى أن مدينة العلمين الجديدة تحفه، وأكثر ما شدني في العلمين المباني الحديثة والطرق والشواطئ والبحر في العلمين حاجة جميلة جدا".
 
وأكمل: "كنت من أسبوعين في اليونان وبحر اليونان يختلف تماما عن العلمين، لأن العلمين أجمل، وأنا سوف أتي إلى المدينة كثيرا، والعلمين بها كل شيء".
 
 

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2023

مهرجان العلمين الجديدة

اخبار مهرجان العلمين

حفلات مهرجان العلمين

العلمين

العلمين الجديدة

اخبار العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة 2023



الموضوعات المتعلقة

شريف مدكور: "المتحدة" قدمت مجهود رائع فى تنظيم مهرجان العلمين

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:18 م

"التاسعة" يتابع فعاليات مهرجان العلمين.. وهدير أبو زيد: الحفلات الغنائية بداية قوية

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:14 م

عرض كليبات تامر حسنى القديمة مع نجوم عالميين قبل بدأ حفل مهرجان العلمين

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:13 م

خبير سياحى: مهرجان العلمين يخدم السياحة.. والمدينة وجهة للدول العربية والأوروبية

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:57 م

دى جى بيروت يشعل أولى حفلات مهرجان العلمين قبل صعود تامر حسنى

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة