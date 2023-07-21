"كل العالم فى العلمين".. مهرجان العلمين يستقطب زوار من كل أنحاء العالم

كتب إبراهيم حسان

قدمت قناة CBC تغطية خاصة للانطلاقة الأولى للحفلات الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة 2023، واستضافت الإعلامية إيمان عز الدين، عدد من الضيوف المشاركين في المهرجان الذي ينطلق تحت شعار "العالم علمين".

وقال عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية: "أتيت إلى العلمين قبل 3 سنوات وكانت لسه في البداية، وكنت أسمع عن العلمين ولم أكن أصدق ما أراه حاليا، لأن مدينة العلمين أصبحت مدينة عالمية حاليا فعلا، وأنا صاحب مقاومات وتجولت بالعالم أجمع، وأرى أن مدينة العلمين الجديدة تحفه، وأكثر ما شدني في العلمين المباني الحديثة والطرق والشواطئ والبحر في العلمين حاجة جميلة جدا".

وأكمل: "كنت من أسبوعين في اليونان وبحر اليونان يختلف تماما عن العلمين، لأن العلمين أجمل، وأنا سوف أتي إلى المدينة كثيرا، والعلمين بها كل شيء".