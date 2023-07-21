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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الجمعة، 21 يوليو 2023 07:38 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".
 
وتورط أفراد العصابة فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق  (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات

غسل اموال

الداخلية

حوادث



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