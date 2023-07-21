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وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع CMA CGM الفرنسية للتعاون بمجال النقل البحرى

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:21 ص
وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع CMA CGM الفرنسية للتعاون بمجال النقل البحرى وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية، بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقع المذكرة في مصر الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل وفي باريس رودلف رئيس شركة CMA CGM وبحضور السفير علاء يوسف االسفير المصري في فرنسا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز للتجارة واللوجيستيات وتعظيم التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحرى .

وفي بداية كلمته، خلال فعاليات التوقيع نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رودلف رئيس شركة  CMA CGM  الفرنسية العالمية، وتقديره للتعاون المثمر بين الشركة والجانب المصري سواء مع وزارة النقل او هيئة قناة السويس اوالمؤسسات المصرية الأخرى.

وأشار وزير النقل، الى اهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها ( المحطات متعددة الاغراض و السفن التجاريه والملاحه البحريه وانشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية ترتبط مع الموانىء البحرية بخطوط السكك الحديدية) ، معربا عن سعادته بهذا التوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالميا وذلك في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت لافتا الى ان هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي

ومن جانبه اكد رودلف سعادة على سعادته البالغة بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل المصرية بشكل كبير وتوقيع هذه المذكرة التي تمثل خطوة هامة لانطلاقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك الكبير لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

وفي الختام تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لسرعة توقيع العقد النهائي الذي سيمثل نموذجا عظيما للتعاون بين الجانبين.


النقل

الموانئ

قطاع النقل

توطين الصناعة



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